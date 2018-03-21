Граждане России и Азербайджана, а также двое граждан Грузии получили огнестрельные ранения во время стрельбы в центре города Болниси (регион Квемо Картли), сообщает телекомпания Rustavi2.

По данным телекомпании, инцидент произошел в среду днем. В четырех человек стрелял мужчина, которого полиция уже задержала по горячим следам. Раненых сразу же доставили в больницу, двое из них уже покинули медучреждение.

Очевидцы случившегося говорят о двух версиях случившегося. По одной из них, между людьми произошел бытовой конфликт, который перерос в стрельбу, а согласно другой версии, стрельба могла быть связана с имущественным спором.

Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что карается исправительными работами сроком до 18 месяцев или ограничением свободы сроком до 3 лет либо лишением свободы сроком от 1 года до 3 лет.

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