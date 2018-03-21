Глава МИД Великобритании Борис Джонсон полагает, что президент России Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу 2018 года, чтобы улучшить имидж России, передает Reuters.

Выступая в британском парламенте, Джонсон сошелся с одним из депутатов во мнении, что происходящее похоже на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине Адольф Гитлер. «Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное», — сказал министр.

Он также заметил, что было бы неверно лишать сборную Англии по футболу участия в ЧМ-2018, однако безопасность фанатов, по его словам, важна.

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