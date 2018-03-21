Украинский президент Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности страны (СНБО), согласно которому кабмину поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении въехать в страну для граждан России и стран миграционного риска. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Правительству поручено подготовить изменения в Законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, выходцев из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину», — отмечается в сообщении.

Minval.az