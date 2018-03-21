Акционерное общество «Метровагонмаш», расположенное в городском округе Мытищи, направило первый поезд серии «Москва» в бакинский метрополитен, сообщает пресс-служба предприятия.

В середине февраля ОАО «Метровагонмаш», входящий в состав «Трансмашхолдинга» и ЗАО «Бакинский метрополитен» заключили договор на поставку в столицу Азербайджана двух пятивагонных составов модели 81-765/766.

«Новый поезд метро для Бакинского метрополитена отправился с ОАО «Метровагонмаш» в столицу Азербайджана. Бакинскую подземку пополнят новые вагоны серии 81-765/766, которые выпускаются мытищинским заводом с 2017 года для Московского метрополитена, известны в столице под названием «Москва», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подмосковное предприятие поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. Здесь эксплуатируются 280 вагонов метро производства «Метровагонмаш». Предыдущая поставка состоялась в 2015 году.

«Для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система», — уточняется в релизе.

По данным пресс-службы, все вагоны имеют сквозной проход через весь поезд, работают на асинхронном тяговом приводе, имеют системы кондиционирования и вентиляции. В вагонах есть розетки для зарядки гаджетов, есть места для колясок и велосипедов.

«В каждом составе два головныx и три промежуточных моторных вагона. Срок службы поездов — 31 год. Второй состав планируется изготовить и передать заказчику в апреле этого года», — заключается в сообщении.

Minval.az