Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. Об этом заявил глава комиссии по этики Отари Аршба, передает «Интерфакс».

«Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Леониду Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента России, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место „инцидентов“», — говорится в решении комиссии.

Члены комиссии считают, что изученные факты «свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц». В решении отмечается, что комиссия не может давать экспертные оценки аудиозаписям и другим фактам, которые были представлены заявительницами.

В ходе заседания члены комиссии спрашивали заявительниц, с какой целью они ждали год прежде, чем обнародовать информацию, передает корреспондент Дождя. Журналист «Би-би-си» Фарида Рустамова ответила, что сразу после инцидента консультировалась с депутатами, журналистами, юристами, редакторами, но не планировала придавать огласке факт домогательств Слуцкого. Однако в конце февраля коллеги задали ей об этом вопрос, и она рассказала.