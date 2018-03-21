Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва считает террористическим актом против россиян нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

«На двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого, как мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании», — сказал Ермаков в ходе брифинга в МИД.

Minval.az