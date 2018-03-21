Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предположил, что британские власти, возможно, могли сами срежиссировать нападение в Солсбери на гражданку России Юлию Скрипаль.

Об этом он заявил в ходе встречи с послами зарубежных государств в Москве, которая посвящена обсуждению дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает RT.

«Это на территории Великобритании на российскую гражданку совершено нападение. Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно — я никого ни в чём не обвиняю — срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано», — сказал Ермаков.

Кроме того, он не исключил, что ситуация могла быть «срежиссирована из-за океана».

«Столь неблаговидные потуги со стороны Лондона, конечно, наводят и на другие мысли. Если так пофантазировать, то можно себе представить, что всё это могло быть срежиссировано из-за океана», — добавил Ермаков.