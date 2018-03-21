В Кении в понедельник, 19 марта, усыпили последнего в мире самца северного белого носорога. Как сообщают сотрудники природного заповедника Ol Pejeta.Conservancy, где содержалось животное, в последнее время их подопечный, которому в пересчете на человеческий возраст было около 90 лет, страдал от острой формы артрита и большую часть времени вынужден был проводить лежа.

Основная забота ветеринаров заключалась в том, чтобы Судан — такую кличку дали животному в неволе — оставил многочисленное потомство. К сожалению, все усилия ученых оказались безрезультатны в силу почтенного возраста носорога. После его кончины на планете остались лишь две особи данного подвида — обе женского пола.