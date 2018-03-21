Правительство Украины 21 марта разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Решение было принято на заседании кабинета министров.

«Прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике России в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности», — говорится в сообщении кабмина.

В украинском кабмине утверждают, что Россия с конца 2015 года «последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию по Украине». Как отметили в правительстве, отмена программы стала ответом на прекращение договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины, в связи с чем к украинским товарам применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Кроме того, программу отменили после запрета ввоза в Россию с Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, а также после «фактического блокирования транзита украинских товаров по территории Российской Федерации».