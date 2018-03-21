Первой в Европе по стоимости проживания стала Украина по данным международной компании MoveHub, занимающейся помощью в организации переездов граждан в разные страны.

В рейтинге Numbeo «Индекс стоимости жизни — 2018», охватывающем большинство стран мира, Украина заняла третье место, уступив первое место Пакистану и второе — Египту. Четвертое место заняла Индия, пятое — Тунис. Также в десятку наиболее дешевых стран вошли Грузия и Азербайджан (8-ое место).

Самыми дорогими странами признаны (по убыванию) Бермудские Острова (являются владениями Великобритании), Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские Острова. Также в число дорогих стран вошли Япония и Израиль.