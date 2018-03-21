В Дагестане госинспекторы управления пресекли попытку контрабандистов перевезти животных через территорию России из Азербайджана в Казахстан.

В международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ «Яраг-Казмаляр» госинспекторы предотвратили незаконный перевоз через границу по территории республики 37 лошадей. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

На посту были остановлены два грузовика, в которых обнаружили лошадей. Их перевозили незаконно, никаких сопроводительных документов обнаружено не было.

По итогам досмотра госинспекторы надзорного ведомства вынесли решение о запрете транзита лошадей через территорию России. Грузовики с лошадьми развернули на границе и отправили обратно на территорию Азербайджана.

Minval.az