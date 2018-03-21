Президент Белоруссии Александр Лукашенко посмотрел из-за поднявшейся «шумихи» фильмы «Матильда» и «Смерть Сталина» и пожалел, что потратил на них время.

«У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживают. Я даже пожалел, что время потратил», — сказал Лукашенко во время встречи с творческой молодежью во вторник в Минске. Слова президента приводит «Интерфакс».

Касаясь фильма «Матильда», Лукашенко отметил, что ему понравилась операторская работа, и он вполне допускает, что сюжетная линия может быть правдой.

«Красивые съемки», — констатировал он.

Рассказывая о своих впечатлениях от фильма «Смерть Сталина», который рассказывает о последних часах жизни советского лидера, глава государства отметил, что до сих пор достоверно неизвестно, как умер этот человек. В то же время президента не впечатлил режиссерский подход к тем событиям.

«Все объясняют, что стиль такой этого фильма, это комедия… Дешевая комедия — у меня такое впечатление об этом фильме, да и рассуждать на эту тему сегодня нечего», — считает Лукашенко.

Глава государства сказал, что одна из идей фильма — рассказать о нарушении прав человека в Советском Союзе, когда жизнь отдельных людей ни во что не ставилась. В данной связи он убежден в том, что поступать так недопустимо ни для кого — «ни для Сталина, ни для всех, кто обладает властью».

С другой стороны, президент обратил внимание на то, что сегодня сложно дать объективную оценку тем событиям, поскольку о них существует много различной информации, и не всегда правдивой.

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