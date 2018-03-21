Российская модель Екатерина Стецюк арестована в Дубае после того, как выпрыгнула с шестого этажа, пытаясь спастись от сексуальных домогательств мужчины, собщает британская газета The Sun.

По информации издания, 22-летняя россиянка выпрыгнула из окна гостиничного номера. Молодая женщина сломала позвоночник и была госпитализирована. Находясь в больнице, она подала в суд на нападавшего.

Мужчину арестовали в аэропорту, однако при этом он подал встречный иск. В результате гражданку России, проходящую лечение, заключили под стражу прямо в клинике.

По словам подруги пострадавшей, Стецюк не может ходить и вообще двигаться. Однако врачи дают оптимистичные прогнозы, поскольку спинной мозг пострадавшей не поврежден. Мать женщины рассказала, что ее дочь — известная в Иркутске модель. В середине февраля она уехала в Дубай на месяц работать по контракту.

По неподтвержденным данным, мужчина был обеспеченным иностранцем. Он начал приставать к девушке, однако она отказала ему, тогда рассвирепевший злоумышленник попытался убить Стецюк.

В настоящее время мать Екатерины активно собирает средства на лечение дочери. Как отмечает агентство «Интерфакс», если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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