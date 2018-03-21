22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть порывистый южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 11-16°, в Баку ночью 6-8°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана 22 марта осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман, ветер западный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 19-24°, в горах ночью 2-5°, днем 12-17° тепла.

Minval.az