Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа, пишет DW.

«Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение», — отметил председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз.

По его словам, «пришло время выслушать» позицию руководства корпорации в связи с «катастрофическим провалом» Facebook, допущенным в этой области.

Цукербергу предписано дать ответ на запрос до понедельника, 26 марта.

Как сообщалось, на фоне скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica акции компании Facebook упали на восемь процентов.

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