Как уже сообщал Minval.az, 12 – 17 марта в Азербайджане прошли широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений вооружённых сил республики. К учениям привлечено до 25 тысяч военнослужащих личного состава, 250 единиц танков и другой бронетехники, до тысячи ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. Впервые к учениям привлекли экипажи вертолетов.

Как сообщает Minval.az, известный израильский политолог Авраам Шмулевич проанализировал ситуацию на Южном Кавказе. Эксперт напомнил, что 19 марта начались крупные учения в Южном Военном Округе РФ. Синхронность действий армий Азербайджана и России, по его мнению, говорит против того, что это обычные плановые учения.

«20 марта провели учения самолеты Южного Военного Округа и корабли Каспийской флотилии. В них, в том числе, участвовали ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», которые ранее обстреливали Сирию.

Одновременно, 19 марта, в качестве первого указа после избрания на пост Президента, Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы сроком до двух месяцев в Вооруженных силах Российской Федерации, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Синхронность действий армий Азербайджана и РФ говорит против того, что это обычные плановые учения. Варианты возможны всякие. Возможно, учения так и останутся учениями. Но и военный сценарий исключать нельзя.

В том числе и такой: наступления Азербайджана на Карабах, боевые действия по всей армяно-азербайджанской границе, требование РФ прекратить войну и ввести российские силы разграничения, требования к Грузии срочно пропустить российский «контингент миротворцев», в случае отказа – «операция по принуждению Грузии к транзиту» гуманитарных миротворческих сил. И в случае согласия, и в случае отказа – мягкая оккупация территории Грузии.

Азербайджан при этом получает де-факто те, которые он сможет занять в начале наступления, если этих территорий будет недостаточно «российские миротворцы» выдавят с них армянские силы и передадут Азербайджану. Конечно, это самый алармистский сценарий», — написал известный израильский эксперт в своем блоге

В заключении Шмулевич отметил, что опыт последних лет в отношении России учит, что ожидать тут можно абсолютно всего, и самые крайние прогнозы оказываются верными.

Minval.az