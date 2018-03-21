Не исключено, что учения ВС Азербайджана связаны с маневрами, начавшимися 19 марта в Южном федеральном округе ВС России, считает обозреватель «Новой газеты» военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Об этом он заявил порталу «Кавказский узел».

Эксперт отметил, что учения плановые, но «нельзя исключать военного конфликта в Карабахе, который, не исключено, перерастет в войну».

«Никто не обращает внимания на конфликт. Им всем (внешним силам) не до того. Военные учения Азербайджана — это непосредственная подготовка к военным действиям. Готовится и другая сторона», — сказал Фельгенгауэр.

При этом Фельгенгауэр не исключил возможность начала военной операции Азербайджана против армянских сил. По его словам, существует вероятность того, что Баку готовится к масштабному развертыванию сил для нанесения первого удара по позициям армянских военных. «Ситуация там плохая, напряженная… На подготовку указывает и то, что учения пройдут в условиях радиоэлектронной обстановки. Есть возможность противостоять отключению радаров, связи», — сказал Фельгенгауэр.

«Есть тенденция забывать о конфликте в Карабахе, поскольку великие державы в нем напрямую не участвуют и вероятность прямого столкновения держав низкая», — отметил эксперт.

По его словам, Азербайджан регулярно получает военную технику не только от России, но и от Израиля и Турции.

«Например, высокоточные израильские системы залпового огня, ударные беспилотники, вооруженные противотанковыми ракетами Spike. Это современная эффективная противотанковая система третьего поколения, аналогичная американскому Javelin. Такого оружие нет не то, что Армении, у России нет. Азербайджан, стоит заметить, тратит большие деньги на перевооружение», — рассказал Фельгенгауэр.

12 марта в Азербайджане начались военные учения с привлечением 25 тысяч человек, бронетехники, авиации и ракетно-артиллерийских установок. Эксперты отметили, что на учениях используется новое вооружение.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, подводя итоги учений 12-17 марта, подчеркнул, что «в ходе практического выполнения тактических действий, соединения и воинские части продемонстрировали высокий уровень подготовки».

Minval.az