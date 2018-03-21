В убийстве 21-летней няни Софи Лионе обвиняется французская пара, проживающая в пригороде Лондона. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The Telegraph.

Обгоревшие фрагменты тела няни были обнаружены в саду, покрытые слоем пепла. В полицию сообщили соседи, которые обратили внимание на костер и запах горелого мяса. По данным издания, Сабрина Куайдер и ее друг Киссем Медуни заподозрили няню в колдовстве и сговоре с бывшим мужем Сабрины.

По имеющейся информации, девушку некоторое время держали в заложниках, морили голодом и избивали. Точную причину смерти установить пока не удалось.

Расследование продолжается.

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