Сирийский фотограф получил 120 тысяч долларов за снимок коллеги, спасающего раненого ребенка

Сирийский фотожурналист Мохамед Альрагеб (Mohamed Alragheb) выиграл Гран-при в размере 120 тысяч долларов на международном конкурсе фотографии Hamdan International Photography Award, сообщает ВВС.
Фотограф удостоился награды за снимок другого фотожурналиста, Абда Алькадера Хабака (Abd Alkader Habak), спасающего ребенка от взрыва.
События, запечатленные на фотографии, разворачивались в апреле 2017 года в Западном Алеппо. Альрагеб и Хабак снимали переход людей по коридору мира, когда недалеко от фотожурналистов прогремел взрыв. Хабак отложил камеру, чтобы помочь раненым. На снимке, который удостоился премии, видно, как фотожурналист убегает от взорванного автомобиля с раненым ребенком на руках.
Абда Алькадера Хабака организаторы конкурса Hamdan International Photography Award наградили специальной премией за мужество, проявленное в работе.
Minval.az