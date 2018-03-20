Сирийский фотограф получил 120 тысяч долларов за снимок коллеги, спасающего раненого ребенка

Сирийский фотожурналист Мохамед Альрагеб (Mohamed Alragheb) выиграл Гран-при в размере 120 тысяч долларов на международном конкурсе фотографии Hamdan International Photography Award, сообщает ВВС.

Фотограф удостоился награды за снимок другого фотожурналиста, Абда Алькадера Хабака (Abd Alkader Habak), спасающего ребенка от взрыва.

События, запечатленные на фотографии, разворачивались в апреле 2017 года в Западном Алеппо. Альрагеб и Хабак снимали переход людей по коридору мира, когда недалеко от фотожурналистов прогремел взрыв. Хабак отложил камеру, чтобы помочь раненым. На снимке, который удостоился премии, видно, как фотожурналист убегает от взорванного автомобиля с раненым ребенком на руках.

«Это было ужасное зрелище: дети плакали и умирали на наших глазах. Поэтому вместе со своими коллегами я решил, что нужно отложить камеры и спасти раненых», — рассказал Хабак.

Хабак бросился на помощь раненому ребенку. Кто-то крикнул фотожурналисту, что ребенок мертв, но Хабак не остановился, он видел, что мальчик дышал, хоть и очень слабо.

«Он крепко держал меня за руку и смотрел мне в глаза».