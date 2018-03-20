Президент США Дональд Трамп может ослабить правила для старта продаж боевых беспилотников уже в этом месяце. И это станет первым шагом в более широком процессе капитального пересмотра правил экспорта вооружений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Производители беспилотников в США столкнулись с ростом конкуренции со стороны Китая и Израиля, которые часто продают подобную технику при более мягких ограничениях. Поэтому американские компании интенсивно лоббировали изменение правил в своей стране.

Ожидается, что Белый дом пойдет на этот шаг в рамках инициативы Трампа под лозунгом «Покупай Американское», целью которой должно стать создание рабочих мест и сокращение торгового дефицита.

Правозащитники и эксперты по контролю вооружений предостерегают, что продажа боевых беспилотников может усилить насилие и нестабильность в таких регионах, как Ближний Восток и Южная Азия. Объявление о новой политике откладывали несколько месяцев для того, чтобы оценить, насколько далеко можно зайти в ослаблении правил продажи беспилотников. Неназванные чиновники рассказали Reuters, что из-за задержек министр обороны Джим Маттис обратился к советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру с просьбой надавить на президента и протолкнуть изменения в политике, чтобы избежать потерь от продаж в определенных странах.

Ключевым направлением новой политики будет уменьшение барьеров для продажи меньших боевых дронов, которые несут меньше ракет и летают на более короткие дистанции, чем большие и эталонные беспилотники класса Predator. Также экспортные регуляции будут ослаблены для разведывательных беспилотников всех размеров.

Издание отмечает, что если эти изменения произойдут, это будет большим шагом к преодолению давнего табу на продажу американских боевых беспилотников, которые раньше могли закупать лишь наиболее доверенные союзники Вашингтона. Теперь в списке потенциальных покупателей может оказаться больше стран НАТО, Саудийська Аравия и другие страны Персидского залива, а также Япония и Южная Корея. Также возможности купить такие беспилотники могут открыться для Индии, Сингапура и Австралии, а также 35 стран, которые входят в Режим контроля ракетных технологий, среди которых есть и Украина. К этому времени американские беспилотники продавались только Британии и Италии.

Minval.az