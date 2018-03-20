Количество жертв в результате ракетного обстрела боевиков кварталов Дамаска возросло до 24 человек, 32 мирных жителя получили ранения.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил источник в столичной полиции.

«Двадцать четыре человека погибли и 32 ранены, по предварительным данным, в результате ракетного обстрела боевиков из Восточной Гуты Дамаска и его окрестностей во вторник», — рассказал собеседник.

По данным полиции, несколько ракет разорвалось в историческом центре Дамаска, в квартале Имара, в районе Маззе в центре столицы.

«Количество жертв не окончательное, так как обстрел продолжается», — отметили в полиции.

Minvzl.az