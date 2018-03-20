Взрыв бытового газа произошел в жилом панельном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске, сообщают РИА «Новости».

В результате инцидента обрушились этажи с пятого по третий. По предварительной информации, один человек погиб, а еще пятеро пострадали. Среди них один ребенок.

Факт взрыва бытового газа подтвердили в Главном управлении МЧС по Мурманской области. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Сейчас спасатели разбирают завалы, чтобы эвакуировать всех жильцов. Место происшествия оцеплено.

Пункт временного размещения для жильцов рухнувшего дома развернули на базе общежития.

По данным Mash, месяц назад газовая служба приходила в этот дом с проверкой, но не смогла осмотреть все квартиры.

«Месяц назад газовщики приходили с проверкой в рухнувший в Мурманске дом. В первом подъезде (где и произошел взрыв) они смогли попасть только в 6 квартир. Еще в одну их не пустили, — сообщает канал.

Отмечается, что дом построили в 1963 году. В 60 квартирах проживали более 180 человек.

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