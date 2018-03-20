Президент США Дональд Трамп провёл в среду телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель Белого дома.

«Подтверждаем телефонный разговор», — сообщил собеседник агентства.

Трамп поздравил Путина с победой.

Ранее Белый дом со ссылкой на журналистов пула, которые общались с помощником Трампа Хоганом Гидли, сообщил, что Трамп пока не планирует связываться по телефону с Владимиром Путиным по поводу его победы на президентских выборах в России.

Выборы главы государства прошли в России 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

Minval.az