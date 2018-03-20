Ространснадзор выдал предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148.

Согласно информации ТАСС, о этом журналистам сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Также, по его словам, ведомство предписало приостановить полеты всех самолетов «Саратовских авиалиний».

«Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют, — сообщил Басаргин. — Финальные результаты проверки (авиакомпании «Саратовские авиалинии» — прим. ТАСС) у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать».

В свою очередь в Росавиации сообщили, что после катастрофы была проведена внеплановая проверка «Саратовских авиалиний», по результатам которой введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании.

«Срок действия ограничен до 27 апреля, — сообщили в Росавиации. — Кроме того, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов Ан-148», — сообщили в Росавиации.

Ранее Басаргин сообщал, что внеплановая проверка компании выявила, что контроль за безопасностью полетов в «Саратовских авиалиниях» был снижен. Также он отметил, что в авиакомпании была возможность направлять финансовый ресурс на повышение безопасности полетов, но это не было сделано.

Внеплановая проверка «Саратовских авиалиний» и аэропорта Домодедово была инициирована после авиакатастрофы в начале февраля. Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Minval.az