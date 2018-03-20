В Уэльсе потерпел крушение самолет пилотажной группы Королевских ВВС Red Arrows, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

«Мы оповещены об произошедшем сегодня инциденте на базе королевских ВВС Вэлли с участием самолета Hawk. Мы расследуем этот инцидент, и было бы неуместно давать дополнительные комментарии на данной стадии», — сказано в заявлении представителя военного ведомства, размещенного в Twitter.

Телеканал Sky News сообщил о падении самолета пилотажной группы. Также отмечается, что на его борту находились два человека, об их судьбе пока ничего не говорится.

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