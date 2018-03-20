На деньги Каддафи: в чем подозревают Саркози

Сегодня французская полиция задержала экс-президента страны Н. Саркози в рамках расследования возможного незаконного финансирования его предвыборной кампании на президентских выборах 2007 года, сообщает издание 112.ua.

Как сообщают местные СМИ, задержание было проведено сегодня утром в здании уголовной полиции Нантера (западный пригород Парижа), куда экс-глава государства пришел впервые за пять лет существования уголовного дела против него для дачи показаний.

Правоохранители могут удерживать Саркози под стражей в течение 48 часов. По истечении этого времени он либо будет освобожден, либо предстанет перед судьей или прокурором. Однако первое мало вероятно: источники, близкие к расследованию, уверяют, что со времени открытия производства в отношении бывшего лидера Франции следствие значительно продвинулись вперед.

Если суд решит, что имеются «серьезные доказательства» того, что избирательная кампания Саркози в 2007 года была профинансирована незаконно, ему может быть предъявлено обвинение.

В чем подозревают Саркози

Уголовное производство о возможном незаконном финансировании избирательной кампании бывшего президента Франции Николя Саркози было открыто местной полицией в апреле 2013 года по трем статьям — «взяточничество и коррупция», «подлог» и «отмывание денег».

У правоохранителей появились основания полагать, что режим ныне покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в 2007 году в общей сложности 50 млн евро, что вдвое больше разрешенного законом бюджета (допустим 21 млн евро) и нарушает правила внешнего финансирования кампании (по французским законам не допускается иностранное финансирование и сокрытие данных о его источнике).

Первые предпосылки для соответствующих подозрений французской полиции дал еще в марте 2011 года сын Каддафи Сейф аль-Ислам, который заявил прессе, что Ливия спонсировала Саркози во время его победоносной предвыборной кампании. «Мы финансировали Саркози, и у нас есть доказательства», — отметил он, уточняя, что речь идет о «банковских счетах, документах и операциях по переводу денежных средств».

Спустя год после этого во французские СМИ просочились сведения, что ливийская помощь Саркози измерялась 50 млн евро. Эту информацию подтвердил франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин, который якобы был посредником этой сделки. По его словам, Каддафи перечислял Саркози деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели. «Документы существуют. Я их видел», — говорил он.

Первоочередных следственных действий оказалось недостаточно для задержания и предъявления обвинений экс-президенту, однако прослушивая телефон Саркози около девяти месяцев, полиция получила ценную информацию, относящуюся к другому делу, по которому он проходил ранее, — делу миллиардерши Лиллиан Беттанкур (она подозревалась также в нелегальном финансировании предвыборной кампании политика).

В частности, прослушивание телефона Саркози четко указало на то, что один из судей, ведущих дело Беттанкур, согласился передавать политику и его адвокату служебные материалы следствия и оповещать о его планах действия в обмен на предоставление ему в дальнейшем высокого поста.

Так, Саркози летом 2014 года было предъявлено обвинение в коррупции, злоупотреблении влиянием и разглашении служебной тайны.

К слову, в этот же период правоохранители начали еще одно расследование финансирования предвыборной кампании Саркози, но на этот раз в 2012 году. Его партию «Союз в поддержку народного движения» (СПНД) заподозрили в финансовых махинациях со средствами, выделенными на избирательный марафон экс-президента, а позже обвинение в мошенничестве было предъявлено и самому политику.

Речь о так называемом деле Bygmalion. Суть его в том, что одноименное PR-агентство, через которое проводилась часть средств на избирательный марафон Саркози, завышало расценки за свои услуги и отправляло счета на имя правящей партии, а не избирательного штаба экс-президента. Как установило следствие, завышение расценок было сделано с целью получить средства, выходящие за рамки ограничения на финансирование предвыборной кампании, установленного французским законодательством.

На новый этап расследование дела о связи Саркози и Каддафи вышло в ноябре 2016 году. Тогда французской полиции удалось допросить уже упомянутого бизнесмена франко-ливанского происхождения Зияда Такиеддина. Он подтвердил правоохранителям, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 млн евро. Помимо этого, дважды передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

Также полицией были установлены другие соучастники преступления, проведена масса обысков и других следственных действий.

Стоит отметить, что все это время Саркози не признал своей вины ни по одному из указанных дел и всячески оспаривает все предъявленные ему обвинения, мотивируя политическим заказом.

Почему Ливия так долго молчала

Многих заинтересует, почему Ливия молчала около четырех лет и вдруг решила вспомнить о вложенных средствах во французскую политику.

Дело в том, что в начале 2011 году арабские страны охватил кризис, который позже назвали «Арабской весной». Во многих государствах прокатилась волна протестов и восстаний против действующих режимов. Для некоторых это стало началом государственных переворотов, для других — поводом для гражданской войны, число жертв которых было очень высоко. Ливия была в числе тех «других».

Ситуация в стране была настолько сложной, что к ее разрешению подключились международные силы, которые заняли позицию против режима Каддафи. Особую роль в этом отводилась Франции, которая не только признала легитимность оппозиционного Переходного национального совета Ливии, но и особо активно призывала ввести в страну войска для защиты мирного населения.

Каддафи и его окружение сочли действия Парижа предательством и начали обнародовать информацию о своих связях с Саркози, который на то время был действующим президентом страны. «Саркози страдает умственной отсталостью. Именно благодаря мне он стал президентом. Это мы дали ему средства, которые позволили ему выиграть на выборах», — заявил Каддафи в одном из интервью, обнародованных во французской прессе уже после его смерти.

Как известно, режим Каддафи был окончательно подавлен в октябре 2011 года, а он сам убит под Сиртом.

Что известно об экс-президенте Франции

Николя Саркози родился 28 января 1955 года в Париже. Его отец — венгр, эмигрировавший во Францию, мать — француженка еврейского происхождения.

Он окончил университет Париж Х — Нантер. В 1979-1981 годах учился в парижском Институте политических исследований, является специалистом в области делового и семейного законодательства.

В 1976 году вступил в молодежную организацию правой партии «Объединение в поддержку республики» (ОПР). В 1977 году стал членом руководства ОПР.

В 1977 году вошел в состав городского совета Нейи-сюр-Сен (недалеко от Парижа), в 1983 году стал мэром этого города (до 2002 года).

В начале 1980-х был соучредителем и совладельцем адвокатского бюро Claude et Sarkozy и до 1987 года занимался адвокатской практикой.

В 1988 году впервые был избран депутатом Национального собрания. В том же году стал национальным секретарем Объединения в поддержку республики, в 1993 году — членом политбюро, а в 1998 году — генеральным секретарем этой партии (в должности до марта 2001 года).

В 1993-1995 годах занимал пост министра бюджета в правительстве Эдуара Балладюра, являясь одновременно официальным представителем правительства и с 1994 года исполняющим обязанности министра по коммуникациям.

В 1999 году исполнял обязанности председателя ОПР, но после поражения партии на выборах в Европарламент в июне 1999 года подал в отставку.

В 2002-2004 годах — министр внутренних дел, внутренней безопасности и местного самоуправления в правительстве Жан-Пьера Раффарена.

В мае-ноябре 2004 году — государственный министр (ранг вице-премьера), министр экономики, финансов и промышленности в правительстве Раффарена.

С ноября 2004 года по 14 мая 2007 года был председателем партии «Союз за народное движение» (СНД; создана в 2002 году в результате слияния ряда партий, в том числе ОПР).

В 2004-2007 годах возглавлял также генеральный совет (орган самоуправления) департамента Верхняя Сена.

В июне 2005 года был приглашен в правительство Доминика де Вильпена, занял пост государственного министра и возглавил министерство внутренних дел и благоустройства территории. При нем были усилены меры по борьбе с преступностью, ужесточен контроль за нелегальной иммиграцией. Саркози проявил себя как сторонник жестких мер обеспечения порядка. Это проявилось, в частности, в ходе острого социального кризиса, разразившегося во Франции в октябре-ноябре 2005 года (с участием молодежи, главным образом иммигрантов из Северной Африки), а также во время студенческих волнений в марте 2006 года.

26 марта 2007 года Саркози покинул правительство в связи с подготовкой к президентским выборам. 6 мая 2007 года одержал победу, получил во втором туре 53% голосов (его соперницей была Сеголен Руаяль, кандидат соцпартии).

С 16 мая 2007 по 14 мая 2012 года — президент Франции. Известность на этом посту ему принесли действия, направленные на углубление интеграции внутри ЕС и на стабилизацию и развитие финансовой структуры Евросоюза (Конституция ЕС, Лиссабонский договор, Бюджетный пакт ЕС). Саркози сыграл значительную роль в разрешении грузино-югоосетинского конфликта; был одним из инициаторов возобновления переговоров между ЕС и Россией о заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве и возвращения Франции в политическую структуру НАТО.

В 2012 году Саркози баллотировался на второй президентский срок, но проиграл выборы, уступив социалисту Франсуа Олланду (в первом туре 22 апреля получил 27,18% голосов, у Олланда — 28,63%; во втором туре 6 мая — 48,33%, у Олланда — 51,67%).

После поражения вернулся к адвокатской практике (в бюро, которое он основал в 1980-е годы), заявив, что больше никогда не будет участвовать в политической жизни страны. Однако в сентябре 2014 года он официально объявил о своем возвращении в политику.

29 ноября 2014 года большинством голосов он был избран председателем партии «Союз за народное движение» (в мае 2015 года переименована в «Республиканцы»). 23 августа 2016 года оставил пост председателя партии для того, чтобы участвовать в президентских выборах в 2017 году.

20 ноября 2016 года в первом же туре праймериз потерпел поражение (занял третье место, получив 21,4% голосов) и выбыл из президентской гонки.

Николя Саркози является кавалером Большого креста ордена Почетного легиона (2007 год, по должности президента) и кавалером Большого креста Национального ордена заслуг (2007, по должности президента), имеет государственные награды других государств.

Женат третьим браком на популярной певице Карле Бруни, в 2011 году у них родилась дочь. От предыдущих браков имеет трех сыновей.

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