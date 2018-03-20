В Букингемском дворце прошла церемония посвящения участника группы The Beatles Ринго Старра в рыцари, сообщает ВВС.

«Это означает признание того, что мы сделали. Мне было действительно приятно это принять», — отметил Старр.

Он также пошутил, что точно знает, что будет делать с медалью — надевать ее на завтрак.

В рыцари Старра посвятил герцог Кембриджский Уильям. На церемонии также присутствовала жена музыканта, актриса Барбара Бах.

Звание рыцаря Старр получил за свой вклад в музыку и благотворительность.

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