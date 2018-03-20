В день праздника Новруз — 20 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с супругами руководителей дипломатических миссий в Баку, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Minval.az
В день праздника Новруз — 20 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с супругами руководителей дипломатических миссий в Баку, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Minval.az
Дата: 2018/03/20 18:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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