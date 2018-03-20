В штате Мэриленд (США) в школе округа Сент-Мэри произошла стрельба. Об этом сообщает Washington post.

Согласно информации издания,полиция штата Мэриленд расследует стрельбу в средней школе Great Mills High School.

СМИ сообщают о большом количестве пострадавших. В сообщениях говорится о том, что стрельба началась в 8:15 утра.

Отметим, что офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter факт происшествия в школе и попросил родителей не приводить детей на занятия.

Отметим, что согласно последней информации пострадало 3 человека.

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