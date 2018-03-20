Молодые люди Республики Молдова больше не будут обязаны проходить военную службу. Новобранцев будут постепенно заменять профессиональные военнослужащие, сообщает РБК.

Об этом объявил сегодня лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк, уточнивший, что ДПМ поддержит Министерство обороны в процессе реализации этой реформы.

По словам Плахотнюка, внедрение этой реформы начнется в ближайшее время, а с осени этого года количество призывников будет сокращено.

«Еще в прошлом году ДПМ потребовала, чтобы правительство провело масштабное исследование и разработало план по переводу армии на контрактную основу, с отменой обязательного призыва. Мы потребовали подобного исследования после того как к нам поступили сигналы о плохих условиях службы», – отметил лидер ДПМ.

«Другая причина заключается в том, что некоторые молодые люди дают большие взятки, чтобы избежать военной службы. Служат только те, у кого нет денег, чтобы заплатить. Это очень серьезная проблема, которую нужно решить раз и навсегда», – добавил он.

Лидер демократов уточнил, что реформа будет внедрена поэтапно, примерно через два года количество молодых новобранцев снизится и обязательная служба по призыву будет окончательно отменена.

Отметим, что сейчас обязательная военная служба в армии Республики Молдова составляет 12 месяцев. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

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