Библия, принадлежавшая президенту США Дональду Трампу, приобретена Музеем Библии и включена в экспозицию «Библии мира». Как сообщила в понедельник телекомпания Fox News, это тот самый том, на котором Дональд Трамп приносил присягу в качестве 45-го президента США 20 января 2017 года, передает ТАСС.

Во время церемонии приведения его к присяге, состоявшейся в Западном крыле Белого дома, его супруга Меланья Трамп держала Библию, на которой присягал 16-й президент США Авраам Линкольн (1809-1865), а поверх этой Библии лежала та, что принадлежала Трампу.

По сообщениям Fox News, эту книгу Трампу подарила его мать Мэри Энн еще в те годы, когда он ходил в воскресную школу в Первой пресвитерианской церкви в нью-йоркском районе Куинс. Когда он окончил эту школу в 1955 году его пастор и учителя расписались на одной из страниц.

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