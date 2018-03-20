Иракское правительство выразило готовность сотрудничать с Турцией по вопросам обеспечения безопасности общих границ, передает РИА Новости.

Министр юстиции Ирака Хайдер аз-Замли сегодня принял посла Турции Фатиха Йылдыза в офисе министерства. Во время встречи посол подтвердил готовность своей страны сотрудничать с Ираком в сфере борьбы с терроризмом.

«Иракское правительство выразило намерение сотрудничать с Турцией по всем вопросам обеспечения безопасности на общих границах», — заявил министр.

По словам главы ведомства, Ирак укрепляет добрососедские отношения со странами региона, в первую очередь, со своим соседом Турцией.

Турецкий посол заявил, что на турецко-сирийских и турецко-иракских границах дислоцированы террористические группировки, и Турция начала военные операции по зачистке границ от террористов при сотрудничестве с иракским правительством.

Minval.az