Стали известны имена пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Товузском районе.

Как сообщает западное бюро Report, это жители села Дюз Джырдахан Товузского района — Акшин Нуреддин оглу Мамедов 1984 г.р., Гудрат Гасан оглу Нагиев 1961 г.р. и Сеймур Фагеддин оглу Гарибов 1980 г.р.

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Машина скорой помощи, везущая в больницу пострадавшего в ДТП, попала в аварию.

Как сообщает Report, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на участке трассы Баку-Газах на территории села Джырдахан, в результате чего пострадал один человек.

Забравшая раненого с места аварии машина скорой помощи марки Mercedes по дороге в больницу столкнулась с другим автомобилем. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет, однако автомобилям нанесен серьезный ущерб.

Отмечается, что число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля увеличилось. В настоящее время на место происшествия привлечены другие бригады скорой помощи.

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