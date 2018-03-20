С начала операции «Оливковая ветвь» нейтрализовано 3647 террористов.

Согласно сообщению телеканала НТВ, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган напомнил, что Турция предложила США вести совместную борьбу с терроризмом.

Но США решили бороться с ДЕАШ в сотрудничестве с другой террористической организацией, сказал президент.

«С одной стороны, они [США] называют Турцию своим стратегическим партнером, а затем начинают сотрудничать с террористами. Если вы считаете себя стратегическими партнерами Турции, то обязаны нас уважать и поддерживать. Кроме того, США передали террористам пять тысяч грузовиков с оружием и боеприпасами. США отказались продать Турции оружие, а террористам отдали его бесплатно. Как же это можно назвать сотрудничеством? Теперь мы разрушаем найденные туннели и склады с оружием и боеприпасами. Все эти боеприпасы переходят к нам в руки», — сказал Эрдоган.

Части ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии утром 18 марта очистили от террористов город Африн, а к вечеру того же дня взяли под полный контроль северные, восточные и западные районы региона. Шесть городов в районе Африн — Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатлы – очищены от боевиков YPG/PKK.

Операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK и ДЕАШ началась 20 января. Турецкая армия делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению Африна. Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе.

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