В Днепропетровске при организации Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) состоялось внеочередное собрание проживающих в Украине азербайджанцев

Как сообщили Report в ОКАУ, на встрече присутствовали лидеры диаспор из различных областей страны, Организации украинских азербайджанцев и другие активные азербайджанцы.

Председатель ОКАУ, президент Ассамблеи народов Украины, вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы Ровшан Тагиев в своем выступлении объявил, что сменился председатель ОКАУ по Днепропетровской области, а Наджаф Ахмедов избран новым председателем.

Он отметил, что в последние годы проживающие в Украине азербайджанцы тесно сплачиваются вокруг ОКАУ и переходят в новую активную сферу. Он отметил, что участие азербайджанцев в общественно-политической жизни, а также административной сфере Украины расширяется, в результате деятельности ОКАУ в страну привлекаются инвесторы из Азербайджана, что поощряется на официальном уровне.

На собрании объявлена новая программа стратегии развития ОКАУ. Она включает организацию первого съезда азербайджанцев Украины, вовлечение обучающихся и проживающих в стране молодых людей в общественно-политическую жизнь Украины, а также подготовку механизма поддержки со стороны азербайджанской диаспоры в этом вопросе. В то же время стратегия включает задачи, возложенные на диаспору в связи с организацией участия граждан Азербайджана, проживающих в Украине, и азербайджанских студентов на выборах президента Азербайджана, назначенных на 11 апреля, в соответствии с конституцией. Стратегию зачитал заместитель председателя ОКАУ по Одесской области Намик Талыбов.

Новый председатель ОКАУ по Днепропетровской области Наджаф Ахмедов также рассказал о необходимости более тесного сплочения азербайджанцев вокруг общей идеи. Была проведена оценка деятельности бывшего председателя Конгресса по области.

Кроме того, с различными предложениями выступили депутат Полтавской области Фахраддин Мухтаров, депутат Днепропетровский области Гошгар Мухтаров, представитель Азербайджанских железных дорог в Одессе Натик Нагиев, активист диаспоры Зохраб Джафаров, заместитель председателя Союз азербайджанской молодежи в Украине Айсель Нагиева и другие. Было отмечено, что проживающие в Украине азербайджанцы, принимая во внимание стремительное развитие своей исторической родины в течение последних 25 лет, поддерживают и продолжат поддерживать политический курс в будущем.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Украине.

Затем в центре Днепропетровска состоялось крупномасштабное мероприятие по случаю празднования Новруз с участием местных официальных лиц и представителей общественности. На празднике выступил народный артист Украины, азербайджанец Гурбан Аббасов.

Minval.az