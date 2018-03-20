Россия намерена ввести свою национальную криптовалюту и таким образом уменьшить влияние введенных санкций. Об этом заявил советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев, пишет Газета.ру.

«Позитивным фактором внедрения цифровой валюты является создание высокотехнологичной и безопасной системы обмена межбанковской информацией, в том числе и для международного обращения. Особенно важным этот факт становится на санкционном фоне, создающем постоянные риски отключения России от соответствующих западных решений», — сказал он.

Глазьев уверен, что после внедрения собственной криптовалюты, Россия сможет обойти введенные против нее санкции.

«Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно, это касается не только России, но и всех стран, против которых американцы применяют санкции», — объяснил он.

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