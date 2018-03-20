Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно прогнозу Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Вечером на отдельных территориях возможны дожди.

Утром местами ожидается слабый туман. Северо-западный ветер днем усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 21 марта в основном без осадков, однако в течение дня местами грозы, временами возможны дожди, в горных территориях снег и град. Временами ожидается туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 2-5, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az