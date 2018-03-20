Итальянские карабинеры провели в области Апулия операцию по аресту 37 человек, обвиняющихся в мафиозной деятельности: считается, что среди них есть участники одной из наиболее могущественных мафиозных организаций страны «Сакра корона унита», передает РИА Новости.

В Италии существует четыре основных мафиозных объединения. На Сицилии — «Коза ностра», в области Калабрия — ндрангета, в Неаполе и его окрестностях действует каморра, а в Апулии — «Сакра корона унита» («Объединенная священная корона»).

В ходе обысков на юго-востоке страны правоохранители изъяли различные тяжелые наркотики, автомат Калашникова, 5 пистолетов, 2 самодельных взрывных устройства и 4 взрывателя к ним.

Арестованные обвиняются в участии в организованном преступном сообществе с целью торговли наркотиками, хранении оружия и взрывчатки вымогательстве, похищении людей и причинения вреда здоровью, сообщили карабинеры.

Всего в ходе операции «нейтрализованы три преступные группы, одна из них отличалась четкой вертикальной структурой и состояла из участников «Сакры короны униты», заявили карабинеры.

Minval.az