18-го марта в России состоялись президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Владимир Путин. В Армении, где в последние годы активизировалась антироссийская риторика, президентские выборы в России охарактеризовали как «носящие чисто формальный характер».
Как отмечает армянская НПО «Союз информированных граждан», «после избрания Владимира Путина президентом политика РФ, которая в 90-е годы была сосредоточена в основном на урегулировании внешних проблем, снова вернулась в русло империализма».
«С точки зрения империалистической внешней политики Владимира Путина, ряд постсоветских стран является зоной влияния России, и сопротивление воли Москвы означает, что данная страна направляется другими силами с Запада, а не борется самостоятельно ради собственных интересов. Не является исключением и Армения.
По всем крупным движениям, происходившим в Армении за годы правления Владимира Путина, у России была твердая провластная позиция. Так, к примеру, движение 2008 года некоторые проправительственные российские СМИ расценили как попытку «цветной» революции. Спустя восемь лет, во время акций «Электрик Ереван» в 2015 году проправительственная российская пресса готовила информационные выпуски
Не секрет, что большинство средств массовой информации в России несвободны, подконтрольны Кремлю и конкретные события обычно освещают одинаково. В результате немалая часть активных граждан Армении утратила веру в РФ. Наверное, РФ – единственная страна, посол которой может позволить себе заявить, что общественные организации, вбивающие клин в армяно-российские отношения, следует нейтрализовать и «другими методами». Разные российские чиновники периодически предлагают РА создать для организаций гражданского общества закон «об иностранных агентах», действующий в России, с помощью которого власть полностью контролирует гражданское общество в стране», — говорится в заявлении организации.
Далее в анализе организации отмечается, что в годы правления Владимира Путина произошло и еще одно важное изменение – нарушен существовавший прежде баланс в вопросе Нагорного Карабаха. Авторы анализа выражают крайнюю озабоченность в связи поддержкой, которую Москва оказывает Баку, в частности, закупкой Азербайджаном российского вооружения.
«Согласно докладу
Авторы анализа пришли к печальному выводу: хотя правительства Армении и России регулярно заявляют, что две страны являются стратегическими союзниками, но и невооруженным глазом заметно, что это вертикальные отношения, говорится в заявлении.
«3-го сентября 2013 года президент РА Серж Саргсян, по-видимому, в силу этого обстоятельства неожиданно заявил о вступлении в Евразийский экономический союз, ходя еще за несколько дней до того правительство РА собиралось идти по пути ассоциации с Евросоюзом.
Фактически в дни правления Владимира Путина политика РФ в отношении Армении стала не чем иным, как отношениями начальника с подчиненным, где Россия рассматривает Армению как частичку, расположенную в зоне своего влияния. Причем при Владимире Путине Россия монополизировала некоторые сферы энергетики Армении (к примеру, поставку газа), часто – методами политического давления, но этот вопрос является предметом дополнительного рассмотрения», — говорится в анализе «Союза информированных граждан» Армении.
Minval.az