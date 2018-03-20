18-го марта в России состоялись президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Владимир Путин. В Армении, где в последние годы активизировалась антироссийская риторика, президентские выборы в России охарактеризовали как «носящие чисто формальный характер».

Как отмечает армянская НПО «Союз информированных граждан», «после избрания Владимира Путина президентом политика РФ, которая в 90-е годы была сосредоточена в основном на урегулировании внешних проблем, снова вернулась в русло империализма».

«С точки зрения империалистической внешней политики Владимира Путина, ряд постсоветских стран является зоной влияния России, и сопротивление воли Москвы означает, что данная страна направляется другими силами с Запада, а не борется самостоятельно ради собственных интересов. Не является исключением и Армения.

По всем крупным движениям, происходившим в Армении за годы правления Владимира Путина, у России была твердая провластная позиция. Так, к примеру, движение 2008 года некоторые проправительственные российские СМИ расценили как попытку «цветной» революции. Спустя восемь лет, во время акций «Электрик Ереван» в 2015 году проправительственная российская пресса готовила информационные выпуски оскорбительного содержания, в которых участников протеста называли агентами Запада и т.п.

Не секрет, что большинство средств массовой информации в России несвободны, подконтрольны Кремлю и конкретные события обычно освещают одинаково. В результате немалая часть активных граждан Армении утратила веру в РФ. Наверное, РФ – единственная страна, посол которой может позволить себе заявить, что общественные организации, вбивающие клин в армяно-российские отношения, следует нейтрализовать и «другими методами». Разные российские чиновники периодически предлагают РА создать для организаций гражданского общества закон «об иностранных агентах», действующий в России, с помощью которого власть полностью контролирует гражданское общество в стране», — говорится в заявлении организации.

Далее в анализе организации отмечается, что в годы правления Владимира Путина произошло и еще одно важное изменение – нарушен существовавший прежде баланс в вопросе Нагорного Карабаха. Авторы анализа выражают крайнюю озабоченность в связи поддержкой, которую Москва оказывает Баку, в частности, закупкой Азербайджаном российского вооружения.

«Согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о международной продаже оружия от 2014 года, за 2010-2014 гг. в сравнении с 2005-2009 гг. Азербайджан увеличил импорт вооружений на 249%. Согласно тому же докладу, 85% наступательного оружия Азербайджан получает из России. Вооружение, импортированное в 2010-2014 гг. в Армению, составило 4% от импортированного за тот же период в Азербайджан. Подобная политика РФ нарушила баланс, существовавший прежде между конфликтующими сторонами, что позволило Азербайджану развернуть апрельскую четырехдневную войну 2016 года. Если до апреля 2016 года широкой общественности в Армении не было известно о таком изменении политики РФ, то после апреля эта информация стала достоянием общественности, создавая в стране атмосферу общего недоверия к РФ», — сетует армянская организация.

Авторы анализа пришли к печальному выводу: хотя правительства Армении и России регулярно заявляют, что две страны являются стратегическими союзниками, но и невооруженным глазом заметно, что это вертикальные отношения, говорится в заявлении.

«3-го сентября 2013 года президент РА Серж Саргсян, по-видимому, в силу этого обстоятельства неожиданно заявил о вступлении в Евразийский экономический союз, ходя еще за несколько дней до того правительство РА собиралось идти по пути ассоциации с Евросоюзом.

Фактически в дни правления Владимира Путина политика РФ в отношении Армении стала не чем иным, как отношениями начальника с подчиненным, где Россия рассматривает Армению как частичку, расположенную в зоне своего влияния. Причем при Владимире Путине Россия монополизировала некоторые сферы энергетики Армении (к примеру, поставку газа), часто – методами политического давления, но этот вопрос является предметом дополнительного рассмотрения», — говорится в анализе «Союза информированных граждан» Армении.

Minval.az