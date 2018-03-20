Президент США Дональд Трамп издал распоряжение о запрете в стране венесуэльской национальной криптовалюты Petro. Граждане, резиденты и компании в США теперь не могут покупать или продавать Petro, сообщает РИА-Новости.

В постановлении говорится, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с помощью этой криптовалюты пытается избежать санкций США. Министерство финансов США предупредило инвесторов о скором запрете еще в январе.

Мадуро впервые представил национальную криптовалюту в декабре, заявив, что Petro будет поддерживаться нефтью и запасами полезных ископаемых. Но проблема в том, что венесуэльское правительство в одностороннем порядке фиксирует цену Petro. Поэтому спустя год Мадуро сможет сказать, например, что токены Petro уже ничего не стоят, и это не повлечет каких-либо последствий.

В настоящее время Венесуэла переживает серьезный экономический крах в сочетании с гиперинфляцией. В августе 2012 года боливар, валюта страны, стоил в 10 тыс раз больше, чем ныне. Переход в криптовалюты выглядит вполне логичным шагом, когда нациоанальная валюта настолько обесценена, однако это не решает сути проблемы.

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