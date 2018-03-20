Министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии Сюльви Листёуг объявила 20 марта об уходе в отставку.

Согласно информации ТАСС, соответствующий пост на ее странице в Facebook появился за несколько часов до того, как в парламенте страны должны были поставить на голосование вопрос о доверии министру.

«Вместе с простыми людьми я продолжу отстаивать свободу слова и жесткую иммиграционную политику», — написала министр, обвинившая оппозицию в «охоте на ведьм» и поведении, достойном «детского сада».

Отметим, что на прошлой неделе С.Листёуг опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, на которой была запечатлена группа боевиков в черных масках, и стояла подпись «Права террористов для Рабочей партии важнее национальной безопасности». Это произошло после того, как социал-демократическая Рабочая партия проголосовала против правительственного законопроекта, который дал бы властям страны право без решения суда лишать гражданства пособников терроризма. Выпад Листёуг возмутил не только социал-демократов, которые располагают большим числом депутатских мандатов, чем любая другая партия в стране, но и значительную часть норвежской общественности.

Minval.az