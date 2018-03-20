Английская газета The Guardian опубликовала месторасположение и стоимость крупнейших квартир, домов и поместий российских олигархов в Лондоне. В случае принятия английского варианта закона Магнитского они могут быть конфискованы правительством Великобритании.

По мнению издания, вся эта недвижимость была приобретена за деньги, имеющие коррупционное происхождение. Российские чиновники и олигархи должны раскрыть свои имущественные активы в Великобритании, считает газета.

Новые оценки британских экспертов показывают, что суммарно они владеют британской недвижимостью стоимостью почти 1,1 млрд фунтов стерлингов. Она находится в основном в Лондоне и её истинная цена, скорее всего, будет намного больше, поскольку сейчас покупатели могут скрывать настоящую стоимость.

Среди опубликованных в газете владельцев недвижимости есть олигархи и действующие чиновники России. По данным издания недвижимость миллиардера Романа Абрамовичастоит 90 млн фунтов стерлингов, вице-премьера Игоря Шувалова – 11 млн фунтов стерлингов, миллиардера Андрея Гурьева – 351 млн фунтов стерлингов.

В нынешней обстановке вся эта недвижимость находится под угрозой конфискации.Сейчас даже оппозиционные британские политики настаивают, что если россияне не смогут объяснить, откуда взяли деньги, то правительство Великобритании должно применить к ним жёсткие меры.

Minval.az