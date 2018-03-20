На фоне нового обострения отношений России с Западом Москва с колес настраивается на преодоление заскорузлых проблем, подвешенное состояние которых угрожает утратой стратегического ресурса. Ближайшее окружение Владимира Путина по горячим следам педалирует готовность в самое ближайшее время наряду с внутренними вопросами взяться за обеспечение режима обороноспособности и безопасности. Оперативные усилия и мероприятия, как становится известно, охватят специфические регионы постсоветского пространства.

Памятуя о том, какой интерес испытывают к замороженным конфликтам оппоненты России, Кремль настраивается на форсированное подавление рисков в трансграничных зонах. Прорыв не позволит конкурентам «окольцевать» Россию поясом нестабильности, как того желают некоторые западные центры. Иначе говоря, Москва, наконец, переходит от слов к делу и в модерировании неурегулированных конфликтов. А это означает, что Владимир Путин выбьет стул из-под недоброжелателей, стремящихся запутать Кремль в гуще неурегулированных споров.

Концепция снятия напряжения с постсоветского пространства подразумевает преодоление кризиса вокруг Нагорного Карабаха с применением мягкой силы. Представляется, что она будет применена в отношении Армении, которая практически завязла в трясине безуспешных инициатив. Москва, если и имела к ним отношение, то опосредованное, и тому были свои причины.

План Кремля по Карабаху (он не имеет отношения к плану Лаврова) подразумевает де-эскалацию зон, опоясывающих спорный регион. Освобождение на начальном этапе деблокировки 5 районов, о котором неоднократно высказывались эксперты из ближайшего окружения Путина, созрел для реализации. Он и должен сыграть роль отправной точки.

То, от чего бросает в дрожь Ереван, вернется в горячую повестку, тем более, детали этого плана уже были объектом обсуждений трех президентов (России, Азербайджана и Армении).

На сегодня это наиболее реалистичный путь для предотвращения опасной эскалации в зоне карабахского конфликта. К тому же к нему испытывают неподдельный интерес также Турция и Иран, которым также важно не иметь у национальных рубежей тлеющий конфликт.

Факторов, играющих на активацию плана де-эскалации, не мало. В ряду заглавных значится и такой, как очевидная выработка Ереваном стратегического ресурса. В стремлении застолбить сохранение статус-кво армянская дипломатия перепробовала все возможные варианты, и добилась ровным счетом нулевого эффекта. В этом стратегический союзник в лице России стоически выдерживал паузу, не мешая Еревану перебирать одну альтернативу за другой. Один провал сменялся другим.

После того, как Серж Саргсян отправил Цюрихские протоколы в архив, окончательно стало ясно, что Армении больше нечем щеголять. Фактически Саргсян признал свое поражение в реализации инициативы по восстановлению отношений с Турцией, которая ясно дала понять о решимости быть на стороне требований Баку. Семилетняя возня ничего конструктивного Армении не принесла, и аннулирование протоколов есть капитуляция дипломатического сепаратизма.

Сближение интересов Москвы и Анкары по региональным вопросам, желание Турции вплотную подойти к Евразийскому экономическому сообществу (ЕАЭС), тесное взаимодействие в рамках сирийского кризиса подстегивает Москву к решительности в приручении сателлита.

Участившиеся реверансы Еревана перед западным сообществом, желание внешних сил вдохнуть в Армению либеральный дух, наконец, решительная настроенность Баку перед лицом жидкой позиции Армении показали, что вакуум, некогда не вызывавший опасений, превращается в опасный фактор, с которым нельзя не считаться.

На этом фоне тревожные прогнозы западных институтов, настойчиво предсказывающих неминуемую военную эскалацию в Нагорном Карабахе, показали, что требуются направленные действия на пути к достижению реального мира. Активность некоторых внешних полюсов, пытающихся спровоцировать новую силовую кампанию в регионе, никак не отвечает планам Москвы по сохранению спокойствия в Кавказском регионе. Не случайно многие независимые эксперты на Западе заметили, что перенос президентом Ильхамом Алиевым президентских выборов на апрель нынешнего года сорвал планы деструктивных сил по дестабилизации ситуации и в регионе, и в Азербайджане.

Однако поджигатели не отказались от своих планов. Попытки дестабилизации положения как были, так и будут, и чтобы этим не воспользовалась Армения, необходимы безотлагательные и эффективные меры.

Нельзя начисто исключать повторения апрельского (2016 года) сценария. Все может произойти, однако сохранять платформу политического процесса в качестве главной арены плана урегулирования, обязательно. Это прекрасно понимает Москва, которая дальше церемониться с угрозами у своих границ не намерена. Точно также она не позволит Армении поддаваться на провокации внешних центров, к которым имеют отношение заправилы диаспоры и проармянские лоббисты. Их время на исходе.

Тофик Аббасов

Minval.az