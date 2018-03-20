Вице-премьер Турции Бекир Боздаг во вторник подверг критике заявление США касательно проведения операции ВС республики «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, сообщает телеканал НТВ.

«Последние заявления показывают, что США до сих пор не могут или не хотят понять истинных причин, целей и характера операции «Оливковая ветвь». Турция успешно провела военную операцию в Африне без ущерба для мирных жителей и населенных пунктов. В ходе операции у мирного населения не было каких-либо проблем с водой, продовольствием, медикаментами и другими гуманитарными нуждами», — написал политик на своей странице в Twitter.

В понедельник представитель министерства обороны США полковник Роберт Мэннинг заявил, что «потери среди мирного населения, воспрепятствование оказанию гуманитарной помощи, нарастающий гуманитарный кризис» в Африне должны быть остановлены.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» в районе Африн. 18 марта Генштаб сообщил, что «Африн взят под контроль».

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