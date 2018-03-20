Красный полумесяц Турции готов предоставить гуманитарную помощь 323 тысячам жителям сирийского Африна, сообщает РИА Новости.

По словам главы организации Керема Киника, руководство организации «связывалось с Международным Комитетом Красного Креста».

Он добавил, что «ООН и турецкие вооруженные силы разрешили и пообещали защиту прохода гуманитарного конвоя в центр Африна».

Глава организации добавил, что за время установленного СБ ООН 30-дневного перемирия на территории Сирии турецкий Красный полумесяц собирается доставить в Африн 29 грузовиков с гуманитарной помощью.

Minval.az