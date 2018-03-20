Начиная с мая жителям Китая, которые имеют низкий рейтинг в стремительно развивающейся системе социальной оценки граждан, могут запретить покупать железнодорожные и авиабилеты. Запрет может длиться до года, сообщила Национальная комиссия развития и реформ КНР.

Система социальной оценки позволяет правительству оценивать граждан на основе их криминального поведения и финансовых преступлений, а также того, что они покупают, говорят и просто делают. Тем, чей ранг низок, приходится мириться с ограничениями и запретами. Полноценно система должна заработать к 2020 году, но отдельные её элементы функционируют уже сейчас.

Ранее китайское правительство вводило запреты по большей части для людей с внушительным долгом. Среди них — основатель LeEco и Faraday Future Цзя Юэтин (Jia Yueting), который попал в чёрный список злостных неплательщиков.

Запрет на покупку билетов — очередное дополнение к системе, под воздействие которой попало уже более семи миллионов жителей Китая. Нарушения — самые разные: распространение «ложной информации о терроризме», причинение «неудобств» во время авиаперелётов, использование просроченных билетов и даже курение в поездах.

Как именно работает система — не ясно. Некоторые граждане были подвержены наказанию даже за парковку велосипеда на тротуаре и принесение «неискренних» извинений, как это было в случае с Цзя.

«Китайские власти явно надеются создать реальность, в которой бюрократическая мелочность может значительно ограничить права людей», — заявила в декабре Майя Вонг (Maya Wang), старший исследователь неправительственной организации Human Rights Watch.

Minval.az