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Пентагон раскритиковал наступление Турции в Африне

Министерство обороны США раскритиковало Турцию за наступление в сирийском Африне, сообщает «Коммерсант».

Представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг отметил, что США встревожены тем, как боевые действия могут отразиться на усилиях коалиции в борьбе с ИГИЛ.

№Нас беспокоит ситуация, сложившаяся на северо-западе Сирии, и мы призываем все стороны сосредоточиться на борьбе с ИГ, урегулировании сирийского конфликта и защите гражданских лиц. Мы хотели бы, чтобы боестолкновения там прекратились до того, как у ИГ появится возможность перегруппировать свои силы на востоке Сирии», — сказал он.

Мэннинг добавил, что уверен, что расширение Турцией операции за пределы приграничных районов привлечет туда еще больше противоборствующих сил и осложнит и гуманитарную ситуацию.

Напомним, что 18 марта Турция заявила, что сирийский Африн взят под контроль турецкой армией при поддержке сирийской оппозиции.

Minval.az

Дата: 2018/03/20 11:12

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Раздел: Мир

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