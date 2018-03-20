Политик обвинил коллегу в поддержке еврейских поселений

Глава Палестины Махмуд Аббас обозвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана «сыном собаки» из-за поддержки еврейских поселений на территориях Западного берега реки Иордан.

«Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле», – сказал он во время выступления перед соратниками по правящему движению ФАТХ.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Тель-Авив назвал принятое решение историческим. В свою очередь арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

7 декабря в старой части города десятки арабов вступили в противостояние с полицейскими. Беспорядки возникли в частности у Дамасских Иерусалима.

Жители Палестины начали активную критику против администрации США после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Иерусалим признан столицей Израиля. При этом глава США проигнорировал претензии на восточную часть города.

Фридман является деловым партнером и личным другом Трампа. Также он имеет репутацию спонсора и защитника еврейских поселений.

Minval.az