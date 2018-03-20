На европейском межбанковском рынке возник рекордный с 2009 года дефицит долларовой ликвидности.На фоне ужесточения политики ФРС США лондонская межбанковская ставка LIBOR, к которой привязаны финансовые продукты и долги на сумму больше 350 трлн долларов, поднялась до рекордной за 8 лет отметки — необеспеченный займ в американской валюте на 3 месяца обойдется банкам в 2,2% годовых, сообщает РБК.

За полгода долларовые кредиты подорожали почти вдвое — в ноябре они стоили 1,38% годовых. Ставка на месяц c уровня 0,15% в 2015 году поднялась до 1,82%, оформив максимум с декабря 2008 года.

Одновременно резко вырос спред между LIBOR и ставкой индексного свопа овернайт (OIS). Эта разница рассматривается как индикатор состояния денежного рынка, показывающий, насколько доступны доллары в финансовой системе.

Ее среднее значение за последние 2 года — 25 базисных пунктов — сейчас превышено более чем вдвое. Спред достигал 51,4 б.п., перекрыв значения, которые наблюдались на пике долгового кризиса зоны евро в 2010-11 гг. Уровни выше рынок последний раз видел лишь во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.

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