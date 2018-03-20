В Гёйгёльской районной центральной больнице зарегистрирован случай смерти.

Как сообщает Report, скончалась жительница района Жаля Шюкюрзаде, 2001 г.р., которая находилась на лечении в больнице.

По факту ведется расследование.

Minval.az