В Гёйгёльской районной центральной больнице зарегистрирован случай смерти.
Как сообщает Report, скончалась жительница района Жаля Шюкюрзаде, 2001 г.р., которая находилась на лечении в больнице.
По факту ведется расследование.
Minval.az
В Гёйгёльской районной центральной больнице зарегистрирован случай смерти.
Как сообщает Report, скончалась жительница района Жаля Шюкюрзаде, 2001 г.р., которая находилась на лечении в больнице.
По факту ведется расследование.
Minval.az
Дата: 2018/03/20 10:38
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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